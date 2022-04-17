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В Северодонецке остаются еще около 20 из 130 тысяч жителей, - Гайдай

Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Илона Свиридова

В Северодонецке на сегодня остаются еще около 20 тысяч жителей. До масштабного российского вторжения их было 130 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"В нашем областном центре новое кладбище, за 52 дня войны - более 400 могил. В городе до сих пор остаются около 20 тысяч человек, до 24 февраля было 130. Уезжайте", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают атаковать Луганскую область, и в результате обстрелов в ночь с 16 на 17 апреля в Северодонецке загорелись четыре многоэтажки.

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ЛуганскСеверодонецкВойна России против Украины