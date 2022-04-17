В Северодонецке остаются еще около 20 из 130 тысяч жителей, - Гайдай

В Северодонецке на сегодня остаются еще около 20 тысяч жителей. До масштабного российского вторжения их было 130 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"В нашем областном центре новое кладбище, за 52 дня войны - более 400 могил. В городе до сих пор остаются около 20 тысяч человек, до 24 февраля было 130. Уезжайте", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают атаковать Луганскую область, и в результате обстрелов в ночь с 16 на 17 апреля в Северодонецке загорелись четыре многоэтажки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.