В Северодонецке обстрелами повреждены 70% домов, - мэрия

В Северодонецке 70% домов повреждены. Еще 30% домов не соответствуют нормальным условиям для жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александра Стрюка.
"70% домов повреждены, где-то до 30% домов уже не пригодны для проживания", - сказал он.
По словам Стрюка, в последние дни количество обстрелов ощутимо увеличилось. Оккупанты не оставляют намерений продвинуться на Северодонецком направлении.
"В последние дни количество обстрелов значительно увеличилось. У нас страдают и новые кварталы", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Луганской области почти 40 населенных пунктов остаются без света из-за российских обстрелов и атак.
Также российские оккупанты обстреляли Попаснянский водоканал. В результате миллион человек, в том числе и жители оккупированной части Донбасса остались без водоснабжения.
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