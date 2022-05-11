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В Северодонецке обстрелами повреждены 70% домов, - мэрия

Фото: в Северодонецке обстрелами повреждены 70% домов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Северодонецке 70% домов повреждены. Еще 30% домов не соответствуют нормальным условиям для жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александра Стрюка.

"70% домов повреждены, где-то до 30% домов уже не пригодны для проживания", - сказал он.

По словам Стрюка, в последние дни количество обстрелов ощутимо увеличилось. Оккупанты не оставляют намерений продвинуться на Северодонецком направлении.

"В последние дни количество обстрелов значительно увеличилось. У нас страдают и новые кварталы", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Луганской области почти 40 населенных пунктов остаются без света из-за российских обстрелов и атак.

Также российские оккупанты обстреляли Попаснянский водоканал. В результате миллион человек, в том числе и жители оккупированной части Донбасса остались без водоснабжения.

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СеверодонецкЛуганск