В Северодонецке обстрелами повреждены 70% домов, - мэрия

В Северодонецке 70% домов повреждены. Еще 30% домов не соответствуют нормальным условиям для жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александра Стрюка.

"70% домов повреждены, где-то до 30% домов уже не пригодны для проживания", - сказал он.

По словам Стрюка, в последние дни количество обстрелов ощутимо увеличилось. Оккупанты не оставляют намерений продвинуться на Северодонецком направлении.

"В последние дни количество обстрелов значительно увеличилось. У нас страдают и новые кварталы", - сказал он.