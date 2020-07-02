В Северодонецке незаконно задерживали людей, прокурору объявили подозрение

В Северодонецке Луганской области местный прокурор и следователи незаконно задерживали людей. Прокурору объявили подозрение в организации этих задержаний.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

По данным следствия, прокурор для улучшения показателей по борьбе с игорным бизнесом поручил следователям полиции задержать восемь человек. В мае 2019 года полиция незаконно задержала мужчину и семерых женщин и удерживала их в изоляторах.

Следователи ГБР объявили прокурору подозрение в организации заведомо незаконного задержания, которое повлекло тяжкие последствия, совершенном в личных интересах предварительному сговору. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как уточнили в Офисе генпрокурора, одна из женщин на момент незаконного задержания была беременна. Силовики не имели права их задерживать без решения суда, поскольку статья за игорный бизнес предусматривает штраф.

В Офисе также напомнили, что в апреле 2020 года подозрения по этому делу сообщили пятерым следователям полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший военнослужащий планировал серию терактов на территории Луганской области; бомбы нашли возле 59-го военного госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции в Рубежном.