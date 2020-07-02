У Сєвєродонецьку незаконно затримували людей, прокурору оголосили підозру

У Сєвєродонецьку Луганської області місцевий прокурор і слідчі незаконно затримували людей. Прокурору оголосили підозру в організації цих затримань.

Про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, прокурор для поліпшення показників у боротьбі з гральним бізнесом доручив слідчим поліції затримати вісім осіб. У травні 2019 року поліція незаконно затримала чоловіка і сімох жінок і утримувала їх в ізоляторах.

Слідчі ДБР оголосили прокурору підозру в організації завідомо незаконного затримання, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене в особистих інтересах попередньою змовою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, одна з жінок на момент незаконного затримання була вагітна. Силовики не мали права їх затримувати без рішення суду, оскільки стаття за гральний бізнес передбачає штраф.

В Офісі також нагадали, що в квітні 2020 року підозри у цій справі повідомили п'ятьом слідчим поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній військовослужбовець планував серію терактів на території Луганської області; бомби знайшли біля 59-го військового госпіталю в Сєверодонецьку і на залізничній станції в Рубіжному.