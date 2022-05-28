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Северодонецк под украинским флагом. Гайдай рассказал, где ведутся бои

Фото: Сергей Гайдай (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Антон Федорцив

Украинские войска сохранили контроль над Северодонецком в боях с армией РФ.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.

Руководитель Луганской области заявил, что обстрелы региона российскими оккупантами не утихают. Северодонецк же остается самой горячей точкой на этом участке фронта.

"Город под украинским флагом, орки до сих пор контролируют территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, имеют значительные потери. Идут бои в селах на подступах к Северодонецку", – написал Гайдай.

Ранее глава Чечни Кадыров объявил о полной блокировке "российскими добровольцами" бойцов ВСУ в черте города. По его словам, путей отхода из Северодонецка для украинских защитников якобы не осталось.

В свою очередь в Офисе президента опровергли сообщения из РФ. В данный момент об окружении Северодонецка речь уже не идет, поскольку российские войска подверглись контратакам и артиллерийским ударам ВСУ.

К слову, российская военная группировка потерпела надлом на Бахмутском направлении.

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