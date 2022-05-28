ru ua
Сб, 28 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Об окружении Северодонецка речь уже не идет: Арестович раскрыл подробности

Новина українською →
Киев, Суббота 28 мая 2022 21:43
Об окружении Северодонецка речь уже не идет: Арестович раскрыл подробности Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Александр Мороз

Российские войска на сегодня не могут окружить Северодонецк (Луганской области). Противник поспешил заявить об окружении и нарвался на контратаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"Российским войскам не удалось достичь задач, которые были поставлены на этот момент (на Северодонецком направлении, - ред.). Они уже поспешили заявить, что окружили, но там и близко нет", - отметил он.

По его словам, противник нарвался на украинскую контратаку и артиллерийские удары.

"Там был интересный эпизод, когда они готовились к наступлению, а мы нанесли удар по ним. Это показывает, что они лишились сил и возможностей. Речь об окружении не идет. Только благодаря введению резервов можно решить такую ​​задачу. Но введение резервов - это не скорое дело", - добавил Арестович.

Напомним, ранее Арестович заявил, что российская группировка на Донбассе терпит надлом после успешной украинской контратаки на Бахмутском направлении.

Он также отметил, что в уличных боях за Мариуполь украинские военные ликвидировали примерно 6 000 оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северодонецк Война России против Украины
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада