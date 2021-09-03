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На северо-западе Италии произошел масштабный пожар в центре города

Автор: Валерия Полищук

На северо-западе Италии в центре города Турин произошел масштабный пожар. В результате происшествия около 100 человек были эвакуированы из своих домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Пожар начался на чердаке здания неподалеку от главного железнодорожного вокзала и вскоре распространился на близлежащие жилые дома в том же квартале.

Также были слышны несколько взрывов, вероятно, от газовых баллонов, которые лопнули на чердаках с той стороны, где расположены самые популярные дома.

Все припаркованные на площади автомобили были перемещены, вся территория оцеплена. Электроснабжение было приостановлено.

Причиной пожара могло стать обрушение чердака, в результате чего пламя распространилось и уничтожило чердаки и пентхаусы.

Пять человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью на месте происшествия: двое полицейских и рабочий получили незначительные ожоги и царапины, а двое жителей, которых не было в доме в момент пожара, почувствовали легкое недомогание.

Десятки пожарных в течение нескольких часов пытаются взять пламя под контроль.

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ИталияПожар