На північному заході Італії сталася масштабна пожежа в центрі міста

На північному заході Італії в центрі міста Турин сталася масштабна пожежа. В результаті події близько 100 осіб були евакуйовані зі своїх будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Пожежа почалася на горищі будівлі неподалік від головного залізничного вокзалу і незабаром поширилася на довколишні житлові будинки в тому ж кварталі.
Також були чутні кілька вибухів, ймовірно, від газових балонів, які лопнули на горищах з того боку, де розташовані найпопулярніші будинки.
Всі припарковані на площі автомобілі були переміщені, вся територія оточена. Електропостачання було призупинено.
Причиною пожежі могло стати обвалення горища, в результаті чого полум'я поширилося і знищило горища і пентхауси.
П'ятеро людей були змушені звернутися за медичною допомогою на місці події: двоє поліцейських і робітник отримали незначні опіки і подряпини, а двоє жителів, яких не було в будинку в момент пожежі, відчули легке нездужання.
Десятки пожежників протягом декількох годин намагаються взяти полум'я під контроль.