На північному заході Італії сталася масштабна пожежа в центрі міста

Пожежа почалася на горищі будівлі неподалік від головного залізничного вокзалу і незабаром поширилася на довколишні житлові будинки в тому ж кварталі.

Також були чутні кілька вибухів, ймовірно, від газових балонів, які лопнули на горищах з того боку, де розташовані найпопулярніші будинки.

Всі припарковані на площі автомобілі були переміщені, вся територія оточена. Електропостачання було призупинено.

Причиною пожежі могло стати обвалення горища, в результаті чого полум'я поширилося і знищило горища і пентхауси.

П'ятеро людей були змушені звернутися за медичною допомогою на місці події: двоє поліцейських і робітник отримали незначні опіки і подряпини, а двоє жителів, яких не було в будинку в момент пожежі, відчули легке нездужання.

Десятки пожежників протягом декількох годин намагаються взяти полум'я під контроль.