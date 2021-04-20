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"Северный поток-2" может стать "важным рычагом" давления на Россию, - Минобороны Германии

Автор: РБК-Украина

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что видит "мало смысла" в остановке строительства почти законченного газопровода "Северный поток-2". Он будет транспортировать российский газ в Германию.

Об этом пишет DW.

Крамп-Карренбауэр, считает, что газопровод может стать "важным рычагом" давления на РФ. А точнее вопрос о том, будет ли по нему транспортироваться газ, и если да, то в каком объеме.

Неделю назад во время визита нового министра обороны США Ллойда Остина в Берлин Крамп-Карренбауэр заметила, что объем газа, который будет поступать по этому газопроводу, следует увязать с "поведением России".

Ранее Ангела Меркель заявила, что несмотря на то, что некоторые страны выступают против этого проекта, Германия поддерживает строительство "Северного потока-2".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно назвал строительство газопровода "Северный поток-2" энергетическим ударом России. По его словам, это информационная и энергетическая война.

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Новости Украины Северный поток-2Германия
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