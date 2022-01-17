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"Северный поток-2" может расколоть коалицию в Германии, - FT

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Берлин, Понедельник 17 января 2022 16:21
"Северный поток-2" может расколоть коалицию в Германии, - FT Фото: немецкая коалиция может расколоться из-за "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский газопровод "Северный поток-2" может стать причиной раскола "светофорной" коалиции в Германии. Видение будущего этого газопровода кардинально разнится у участников немецкой коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал Financial Times.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая представляет "Зеленых" в немецком правительстве, заявила, что "Северный поток-2" не будет запущен, если Россия снова вторгнется в Украину. В то же время немецкие социал-демократы, выступающие за союз с Россией, не поддерживают санкции в отношении российского газопровода.

Недавно министр обороны Германии и представитель СДПГ Кристин Ламбрехт заявила, что "газопровод не стоит втягивать в этот конфликт", а генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт сказал, что международные споры умышленно поощряются, "чтобы похоронить проекты, которые всегда были занозой для некоторых людей". Высказывание Кюнерта было очевидной критикой "Зеленых".

Немецкий канцлер Олаф Шольц, который представляет социал-демократов, также отказался публично поддерживать санкции против российского "Северного потока-2" и пытается быть осторожным в своих заявлениях в отношении России и газопровода. По мнению эксперта DGAP по Восточной Европе Штефана Майстера, что это свидетельствует об отсутствии консолидированной позиции немецкого правительства в отношении России.

"Эти разногласия ослабляют Германию и ЕС", - сказал он.

Однако, как пишет FT, не все социал-демократы согласны с осторожным подходом канцлера Шольца. Так, бывший заместитель министра иностранных дел Германии Майкл Рот, который сейчас занимает пост главы влиятельного парламентского комитета по иностранным делам, заявил в минувшую пятницу, что Германия должна послать России четкий сигнал: "Северный поток-2" не заработает в случае агрессии против Украины.

Напомним, во время своего визита в Украину глава немецкого МИДа Бербок предупредила о мерах против "Северного потока-2" в случае агрессии России.

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Германия Северный поток-2
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