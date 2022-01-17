"Північний потік-2" може розколоти коаліцію в Німеччині, - FT

Російський газопровід "Північний потік-2" може стати причиною розколу "світлофорної" коаліції в Німеччини. Бачення майбутнього цього газопроводу кардинально різниться в учасників німецької коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал Financial Times .

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка представляє "Зелених" в німецькому уряді, заявила, що "Північний потік-2" не буде запущений, якщо Росія знову вторгнеться в Україну. Водночас німецькі соціал-демократи, які виступають за союз з Росією, не підтримують санкцій щодо російського газопроводу.

Нещодавно міністр оборони Німеччини та представник СДПН Крістін Ламбрехт заявила, що "газопровід не варто втягувати в цей конфлікт", а генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт сказав, що міжнародні суперечки навмисно заохочуються, "щоб поховати проекти, які завжди були скалкою для деяких людей". Висловлювання Кюнерта було очевидною критикою "Зелених".

Німецький канцлер Олаф Шольц, який представляє соціал-демократів, також відмовився публічно підтримувати санкції проти російського "Північного потоку-2" та намагається бути обережним у своїх заявах щодо Росії та газопроводу. На думку експерта DGAP по Східній Європі Штефана Майстера, що це свідчить про відсутність консолідованої позиції німецького уряду щодо Росії.

"Ці розбіжності послаблюють Німеччину та ЄС", - сказав він.

Проте, як пише FT, не всі соціал-демократи згодні з обережним підходом канцлера Шольца. Так, колишній заступник міністра закордонних справ Німеччини Майкл Рот, який наразі обіймає посаду глави впливового парламентського комітету з іноземних справ, заявив минулої п'ятниці, що Німеччина повинна послати Росії чіткий сигнал: "Північний потік-2" не запрацює у разі агресії проти України.