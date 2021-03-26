"Северный поток - 2" однозначно достроят в этом году, - "Газпром"

Российская газовая компания "Газпром" уверена, что газопровод "Северный поток-2" достроят в этом году. Работы выполнены на 90-92%.
Об этом заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, сообщает ТАСС.
По его словам, идет работа активная, там "осталось совсем немного".
"Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось", - уверен он.
Отметим, ранее США предупредили Германию о реальной угрозе санкций из-за "Северного потока-2". Под них могут попасть европейские компании, которые задействованы в строительстве газопровода.
Напомним, в Украине также сделали заявление о строительстве "Северного потока-2". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что завершение проекта усилит агрессию со стороны России.
Ранее сообщалось, что власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода "Северный поток-2".