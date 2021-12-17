"Северный поток-2" не имеет никакого коммерческого или морального оправдания, - МИД

По словам Кулебы, "Северный поток - 2" - это политический проект, который не имеет никакого коммерческого или морального оправдания.

"Северный поток-2 не имеет никакого коммерческого или морального оправдания. Это политический проект, который выгоден России, но который противоречит базовому принципу энергетики ЕС - диверсификации”, - заявил министр.

Он подчеркнул, что Россия использует газ как оружие, и граждане и бизнесы стран ЕС уже могли в этом убедиться, платя значительно более высокую цену за газ. Он напомнил, что президент России Владимир Путин шантажировал европейские страны с самого начала нынешней искусственной энергетического кризиса, намекая, что именно сертификация "Северного потока - 2" позволит вернуть цены на газ к предыдущему уровню.

"Что это как не использование газа как оружия?",- переспросил министр.

Кулеба добавил, что его первый телефонный разговор с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок оставил обнадеживающее впечатление.

”В нашем первом разговоре мы с немецкой коллегой согласились, что к этому проекту должны быть применены как буква, так и дух Третьего энергопакета ЕС", - отметил Кулеба.

Кулеба также отметил готовность украинской стороны и в дальнейшем работать с новым правительством ФРГ и объяснять позицию Украины, а также опасные стратегические последствия, которые может иметь политика попустительства России.