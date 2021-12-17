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"Північний потік-2" не має жодного комерційного чи морального виправдання, - МЗС

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Україна, П'ятниця 17 грудня 2021 00:34
"Північний потік-2" не має жодного комерційного чи морального виправдання, - МЗС Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Україна переконана, що проєкт "Північний потік-2" не має жодного комерційного чи морального виправдання, тому до нього має у повному обсязі застосовуватися літера і дух європейського законодавства. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю американському телеканалу CNBC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міністерства закордонних справ України.

За словами Кулеби, "Північний потік - 2" - це політичний проєкт, який не має жодного комерційного чи морального виправдання.

"Північний потік - 2 не має жодного комерційного чи морального виправдання. Це політичний проєкт, який вигідний Росії, але який суперечить базовому принципу енергетики ЄС - диверсифікації”, - заявив міністр.

Він наголосив, що Росія використовує газ як зброю, і громадяни та бізнеси країн ЄС вже могли в цьому переконатися, сплачуючи значно вищу ціну за газ. Він нагадав, що президент Росії Владімір Путін шантажував європейські країни з самого початку нинішньої штучної енергетичної кризи, натякаючи, що саме сертифікація "Північного потоку - 2" дозволить повернути ціни на газ до попереднього рівня.

“Що це як не використання газу як зброї?”, - перепитав міністр.

Кулеба додав, що його перша телефонна розмова із новою міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок залишила обнадійливе враження.

“У нашій першій розмові ми з німецькою колегою погодилися, що до цього проєкту мають бути застосовані як літера, так і дух Третього енергопакету ЄС”, - зазначив Кулеба.

Кулеба також наголосив на готовності української сторони й надалі працювати з новим урядом ФРН та пояснювати позицію України, а також небезпечні стратегічні наслідки, які може мати політика потурання Росії.

Нагадаємо, що Литва наголошує на санкціях проти "Північного потоку-2". Таке можливо, якщо РФ вторгнеться в Україну.

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