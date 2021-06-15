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"Северный поток-2" не должен шантажировать Украину, - кандидат в канцлеры Германии

Автор: Анастасия Рокитна

Кандидат в канцлеры Германии от правящего в стране Христианско-демократического союза Армин Лашет считает необходимым газопровод "Северный поток-2" для его страны. Но считает, что он не должен шантажировать Украину.

Об этом кандидат заявил в интервью Deutsche Welle.

По его словам, это экономический проект, он нужен для энергоснабжения.

"И всегда существовало условие: не должно быть геополитических потерь для Украины. Этот трубопровод не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину или страны Балтии или Польшу", - заявил Лашет.

Он сообщил, что магистраль заработает в этом году.

"И когда начнется транспортировка газа, необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины. И такая договоренность существует на европейском уровне", - сообщил он.

Говоря о транзите газа, он отметил, что решения всегда выдаются на определенное время.

"И когда мы откажемся от газа. Мы находимся на пути к климатической нейтральности. И эту магистраль можно было бы использовать, например, для транспортировки водорода", - добавил он.

Напомним, Украина назвала единственное условие для запуска "Северного потока-2".

Отметим, Польша заявила, что разочарована решением США снять санкции с оператора "Северного потока-2".

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