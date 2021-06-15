"Північний потік-2" не повинен шантажувати Україну, - кандидат в канцлери Німеччини

За його словами, це економічний проєкт, він потрібен для енергопостачання.

"І завжди існувала умова: не повинно бути геополітичних втрат для України. Цей трубопровід не повинен бути використаний для того, щоб шантажувати Україну, або країни Балтії, або Польщу", - заявив Лашет.

Він повідомив, що магістраль запрацює в цьому році.

"І коли почнеться транспортування газу, необхідно звернути увагу на геополітичні правила і захист України. І така домовленість існує на європейському рівні", - повідомив він.

Говорячи про транзит газу, він зазначив, що вирішення завжди видаються на певний час.

"І колись ми відмовимося від газу. Ми перебуваємо на шляху до кліматичної нейтральності. І цю магістраль можна було б використовувати, наприклад, для транспортування водню", - додав він.