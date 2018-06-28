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"Северный поток-2" будут строить без разрешения Дании

НовостиПолитика    28.06.2018 - 12:18
Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream.com)
Фото: строительство "Северного потока-2" (nord-stream.com)

Начало строительства газопровода ожидается этим летом

"Северный поток-2" будут строить без разрешения Дании. Об этом заявил финансовый директор компании Пол Коркоран, сообщает DW.

Как сообщается, так он отреагировал на предложение премьера Дании Ларса Лекке Расмуссена обсудить "Северный поток-2" на уровне ЕС, чтобы изучить все риски и роль Украины как транзитера газа.

"Теперь Дании решать - разрешать или запрещать", - цитирует Коркорана "Интерфакс".

Также он отметил, что при отсутствии зеленого света от Копенгагена, "Северный поток" проложат "в обход" - через международные воды к северу от Дании. По словам Коркорана, начало строительства газопровода ожидается этим летом.

"У нас есть разрешение от Германии, Финляндии и Швеции, они независимые... У нас есть разрешения на почти 90 процентов маршрута, маршрут через Данию составляет лишь 10 процентов", - добавил Коркоран.

Как известно, 3 мая в городе Лубмин на севере Германии начались строительные работы по прокладке нитки газопровода "Северный поток-2" на суше. "Труба" вызывает немало нареканий в Европе. Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). Ожидается, что до конца 2019 года проложат 1200 километров газопровода.

Напомним, ранее сообщалось, что исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс указал на значительные возможные проблемы трубопровода "Северный поток-2" в случае наложения на него санкций со стороны Соединенных Штатов Америки (США).

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Теги публикации: Северный поток-2, Дания  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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