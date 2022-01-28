UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Северный поток - 2" будет остановлен в случае вторжения России в Украину, - Нуланд

Автор: Наталья Скороход

США пригрозили России остановкой "Северного потока-2" в случае вторжения в Украину. Об этом заявила заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Виктории Нуланд на брифинге в Госдепартаменте США.

По ее словам, США и союзники едины в стремлении дать быстрый и жесткий ответ России в случае эскалации в Украине. США обсудили остановку "Северного потока-2" с Германией в случае ухудшения ситуации.

"Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется в Украину, то "Северный поток - 2" не будет развиваться", - сказала она.

Она добавила, что США стремятся к дипломатии в переговорах с Россией, но готовы действовать жестко в случае упорства Кремля.

"Как ранее на этой неделе заявлял президент, мы едины в том, что предпочитаем дипломатию. Но мы также едины в убеждении, что, если Россия отвергнет наш призыв к диалогу, последует быстрая и жесткая расплата", - сказала Нуланд.

Напомним, что в Германии подтвердили возможные санкции против "Северного потока-2" в случае вторжения России в Украину. Об этом рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2Вторжение России в Украину