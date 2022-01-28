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"Північний потік-2" буде зупинений у разі вторгнення Росії в Україну, - Нуланд

Автор: Наталья Скороход

США пригрозили Росії зупинкою "Північного потоку-2" у разі вторгнення в Україну. Про це заявила заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява Вікторії Нуланд на брифінгу в Держдепартаменті США.

За її словами, США і союзники єдині в прагненні дати швидку і жорстку відповідь Росії в разі ескалації в Україні. США обговорили зупинку "Північного потоку-2" з Німеччиною у разі погіршення ситуації.

"Ми продовжуємо вести дуже тісні та чіткі переговори з нашими німецькими союзниками. І сьогодні я хочу бути з вами відвертою: якщо Росія вторгнеться в Україну, то "Північний потік - 2" не буде розвиватися", - сказала вона.

Вона додала, що США прагнуть до дипломатії в переговорах з Росією, але готові діяти жорстко в разі завзятості Кремля.

"Як раніше на цьому тижні заявляв президент, ми єдині в тому, що вважаємо за краще дипломатію. Але ми також єдині в переконанні, що, якщо Росія відкине наш заклик до діалогу, піде швидка і жорстка Розплата", - сказала Нуланд.

Нагадаємо, що у Німеччині підтвердили можливі санкції проти "Північного потоку-2" у разі вторгнення Росії в Україну. Про це розповіла Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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