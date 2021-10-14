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"Северный поток-2" будет готов к запуску в ближайшие дни, - Новак

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Москва, Четверг 14 октября 2021 11:42
"Северный поток-2" будет готов к запуску в ближайшие дни, - Новак Фото: российский вице-премьер Александр Новак (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Российский газопровод "Северный поток-2" будет готов к запуску в ближайшие дни. На сегодня идут технологические работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак, "Северный поток-2" достроен.

"Сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы необходимым технологическим количеством газа. И я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того, чтобы его запустить, будет готов", - подчеркнул он.

При этом он добавил, что дальнейшая ситуация с работой газопровода зависит от европейского регулятора.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал чушью утверждения о том, что "Северный поток-2" строили только, чтобы обойти Украину.

А американское издание Politico выпустило материал, в котором утверждает, что администрация президента США Джо Байдена не намерена вводить санкции против российского газопровода.

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Российская Федерация Северный поток-2
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