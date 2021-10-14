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Байден не будет вводить санкции против "Северного потока-2", - Politico

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Вашингтон, Четверг 14 октября 2021 08:59
Байден не будет вводить санкции против "Северного потока-2", - Politico Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Президент США Джо Байден не будет вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Администрация не рассматривает такие варианты во время его президентства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание пишет, что администрация Байдена не намерена вводить санкции, как того добивается Конгресс и сенатор-республиканец Тед Круз. В частности, Круз затягивает утверждение семи американских послов и таким образом пытается добиться введения мер против "Северного потока-2".

Politico со ссылкой на два источника отмечает, что Белый дом выходил на связь с сенатором, который подчеркнул, что администрация Байдена юридически уполномочена вводить санкции. В ответ на этого Белый дом ясно дал понять, что санкции во время президентства Байдена не будут введены.

Отметим, США ввели санкции против нескольких компаний-участниц проекта "Северный поток-2", но не против компании-оператора. Вашингтон считает, что более радикальные меры могут ухудшить отношения с Германией.

Напомним, ранее старший советник по энергетическим вопросам Государственного департамента США Амос Хохштайн в интервью РБК-Украина заявил, что уже началась подготовка санкций в отношении "Северного потока-2", если Россия будет использовать вопрос поставок газа как оружие против Украины.

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