"Північний потік-2" буде готовий до запуску в найближчі дні, - Новак

Російський газопровід "Північний потік-2" буде готовий до запуску в найближчі дні. На сьогодні йдуть технологічні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Як заявив віце-прем'єр Російської Федерації Олександр Новак, "Північний потік-2" добудовано.

"Зараз йдуть пусконалагоджувальні роботи і заповнення труби необхідною технологічною кількістю газу. І я вважаю, що для роботи він найближчими днями, для того, щоб його запустити, буде готовий", - підкреслив він.

При цьому він додав, що подальша ситуація з роботою газопроводу залежить від європейського регулятора.