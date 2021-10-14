"Північний потік-2" буде готовий до запуску в найближчі дні, - Новак
Російський газопровід "Північний потік-2" буде готовий до запуску в найближчі дні. На сьогодні йдуть технологічні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Як заявив віце-прем'єр Російської Федерації Олександр Новак, "Північний потік-2" добудовано.
"Зараз йдуть пусконалагоджувальні роботи і заповнення труби необхідною технологічною кількістю газу. І я вважаю, що для роботи він найближчими днями, для того, щоб його запустити, буде готовий", - підкреслив він.
При цьому він додав, що подальша ситуація з роботою газопроводу залежить від європейського регулятора.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін назвав нісенітницею твердження про те, що "Північний потік-2" будували тільки, щоб обійти Україну.
А американське видання Politico випустило матеріал, в якому стверджує, що адміністрація президента США Джо Байдена не має наміру вводити санкції проти російського газопроводу.