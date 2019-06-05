Северный ГОК направит 30 млн грн на обновление газоочистного оборудования

Иллюстративное фото (sevgok.metinvestholding.com)

Проект реализуется в рамках криворожской экологической программы

На Северном горно-обогатительном комбинате (ГОК) Группы "Метинвест" проводят плановую замену скрубберов – устройств для очистки газов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Как сообщается, проект реализуется в рамках криворожской городской экологической программы – 2025. Инвестиции в модернизацию оборудования составят около 30 млн грн.

Современные газоочистки устанавливают в цехе производства окатышей №1 на участке шихтоподготовки, где дробят и измельчают бентонит, известняк и обожженный возврат, отметили в пресс-службе.

Всего на участке заменят три скруббера. Один агрегат уже работает, второй устанавливают, а замену третьего планируют завершить в начале следующего года. Новые газоочистки снизят выбросы пыли до уровня европейских экологических норм.

По словам исполняющего обязанности генерального директора Северного ГОКа Андрея Скачкова, только в 2018 году на реализацию экологических программ комбинат направил 1,9 млрд грн.

"Мы существенно обновили парк водополивочной техники. Продолжаем реконструкцию хвостохранилища, высаживаем зеленые насаждения, используем минералы, которые укрепляют почву. В горных работах задействуем бестротиловые взрывчатые вещества, применяем технологии по погашению пыли. Сокращаем площади под размещение промышленных отходов: повторно используем вскрышные породы на строительстве карьерных дорог и дамбы хвостохранилища", - отметил Скачков.

В "Метинвесте" подчеркнули, что системная работа по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду позволила Северному ГОКу полностью выполнить экологическую программу прошлого года. В 2019 году инвестиции в экологические проекты составят 2,1 млрд грн.

Напомним, "Метинвест" в рамках Технологической стратегии - 2030 модернизирует доменное производство в Мариуполе.