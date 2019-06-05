ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Северный ГОК направит 30 млн грн на обновление газоочистного оборудования

Новости » Промышленность    05.06.2019 - 15:32
Северный ГОК направит 30 млн грн на обновление газоочистного оборудования
Иллюстративное фото (sevgok.metinvestholding.com)

Проект реализуется в рамках криворожской экологической программы

На Северном горно-обогатительном комбинате (ГОК) Группы "Метинвест" проводят плановую замену скрубберов – устройств для очистки газов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".  

Как сообщается, проект реализуется в рамках криворожской городской экологической программы – 2025. Инвестиции в модернизацию оборудования составят около 30 млн грн.

Современные газоочистки устанавливают в цехе производства окатышей №1 на участке шихтоподготовки, где дробят и измельчают бентонит, известняк и обожженный возврат, отметили в пресс-службе.    

Всего на участке заменят три скруббера. Один агрегат уже работает, второй устанавливают, а замену третьего планируют завершить в начале следующего года. Новые газоочистки снизят выбросы пыли до уровня европейских экологических норм.

По словам исполняющего обязанности генерального директора Северного ГОКа Андрея Скачкова, только в 2018 году на реализацию экологических программ комбинат направил 1,9 млрд грн.

"Мы существенно обновили парк водополивочной техники. Продолжаем реконструкцию хвостохранилища, высаживаем зеленые насаждения, используем минералы, которые укрепляют почву. В горных работах задействуем бестротиловые взрывчатые вещества, применяем технологии по погашению пыли. Сокращаем площади под размещение промышленных отходов: повторно используем вскрышные породы на строительстве карьерных дорог и дамбы хвостохранилища", - отметил Скачков.

В "Метинвесте" подчеркнули, что системная работа по снижению техногенной нагрузки на окружающую среду позволила Северному ГОКу полностью выполнить экологическую программу прошлого года. В 2019 году инвестиции в экологические проекты составят 2,1 млрд грн.

Напомним, "Метинвест" в рамках Технологической стратегии - 2030 модернизирует доменное производство в Мариуполе. 

"Метинвест" модернизирует доменное производство в Мариуполе "Метинвест Диджитал" победил в конкурсе SAP Quality Awards
Новости Украины МетинвестГОК
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь