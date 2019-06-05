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Північний ГЗК направить 30 млн грн на оновлення газоочисного обладнання

Новини » Промисловість    05.06.2019 - 15:32
Північний ГЗК направить 30 млн грн на оновлення газоочисного обладнання
Ілюстративне фото (sevgok.metinvestholding.com)

Проект реалізується в рамках криворізької екологічної програми

На Північному гірничо-збагачувальному комбінаті (ГЗК) Групи "Метінвест" проводять планову заміну скруберів – пристроїв для очищення газів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Як повідомляється, проект реалізується в рамках криворізької міської екологічної програми – 2025. Інвестиції в модернізацію обладнання складуть близько 30 млн грн.

Сучасні газоочистки встановлюють у цеху виробництва окатишів №1 на ділянці шихтопідготовки, де дроблять і подрібнюють бентоніт, вапняк, зазначили в прес-службі.

Лише на ділянці замінять три скрубера. Один агрегат вже працює, другий встановлюють, а заміну третього планують завершити на початку наступного року. Нові газоочистки зменшать викиди пилу до рівня європейських екологічних норм.

За словами виконуючого обов'язки генерального директора Північного ГЗК Андрія Скачкова, тільки в 2018 році на реалізацію екологічних програм комбінат направив 1,9 млрд грн.

"Ми суттєво оновили парк водополивочной техніки. Продовжуємо реконструкцію хвостосховища, висаджуємо зелені насадження, використовуємо мінерали, які зміцнюють грунт. У гірських роботах задіємо безтортилові вибухові речовини, застосовуємо технології з погашення пилу. Скорочуємо площі під розміщення промислових відходів: повторно використовуємо розкривні породи на будівництві кар'єрних доріг і дамби хвостосховища", - зазначив Скачков.

В "Метінвесті" наголосили, що системна робота щодо зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище дозволила Північному ГЗК повністю виконати екологічну програму минулого року. У 2019 році інвестиції в екологічні проекти складуть 2,1 млрд грн.

Нагадаємо, "Метінвест" в рамках Технологічної стратегії - 2030 модернізує доменне виробництво в Маріуполі.

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