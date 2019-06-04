"Метинвест" модернизирует доменное производство в Мариуполе

Иллюстративное фото (УНИАН)

Доменное производство обновляют в рамках Технологической стратегии - 2030

На металлургическом комбинате "Азовсталь" Группы "Метинвест" остановят две доменные печи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

В частности, сообщается, что ДП №5 выведут из эксплуатации, а ДП №6 капитально отремонтируют. Нагрузка по выпуску чугуна ляжет на модернизированную ДП №3, которую запустят в ближайшее время.

Доменное производство обновляют в рамках Технологической стратегии - 2030, которая включает в себя реализацию ряда экологических мер. В "Метинвесте" уверены, что капитальный ремонт доменной печи №6 позволит повысить ее эффективность, снизить себестоимость производства и сократить выбросы пыли на 55%. После строительства на ДП №6 установки вдувания пылеугольного топлива (ПУТ) все домны на "Азовстали" будут оборудованы этой технологией.

Во время ремонта также реконструируют систему аспирации: существующий электрофильтр заменят на два рукавных фильтра, один из которых будет улавливать выбросы от литейного двора, а второй – от скиповой ямы и загрузочного устройства.

Нагрузку по производству чугуна на "Азовстали" перенесут на доменную печь №3, модернизация которой завершается. Ремонт позволит повысить мощность домны в два раза – до 1,3-1,6 млн тонн в год и снизить себестоимость производства, сократив расход кокса. Строительство ПУТ на доменной печи даст возможность снизить потребление природного газа.

В "Метинвесте" подчеркнули, что после реконструкции системы аспирации и перехода на замкнутый контур охлаждения печи выбросы пыли сократятся на 64%. Инвестиции в модернизацию составили более 145 млн долларов США. Новое оборудование позволит ДП №3 стать одной из самых экологически чистых в Украине, отметили в компании.

По словам генерального директора комбината "Азовсталь" Энвера Цкитишвили, социальная ответственность и забота об окружающей среде – залог долгосрочной устойчивости как для комбината, так и для нашей мариупольской общины.

"Именно поэтому капитальные ремонты наших доменных печей предполагают их модернизацию для соответствия самым строгим европейским стандартам защиты окружающей среды. Это наша проактивная позиция для снижения влияния комбината на экологию Мариуполя. Реконструкция доменного производства позволит не только существенно снизить выбросы, но и усовершенствовать технологические процессы, а, значит, повысить конкурентоспособность", - сказал Цкитишвили.

Напомним, 14 мая в Киеве открылась выставка видеоинсталляций Art of steel. На открытии генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков презентовал представителям бизнеса и чиновникам книгу о производстве стали "Металлургическая кухня".