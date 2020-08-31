В Северной Македонии утвердили новую коалицию и правительство

Фото: Зоран Заев (nato.int)

Парламент Северной Македонии утвердил новую коалицию во главе с социал-демократами и состав нового правительства. Голосование, которое состоялось 30 августа, возвращает Зорана Заева на должность премьер-министра после того, как в июле его партия с незначительным преимуществом победила правых соперников.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщается, коалиция включает партию власти, Социал-демократический союз Македонии, и крупнейшую политическую силу, что представляет этническое албанское меньшинство. Новая коалиция имеет 62 голоса в парламенте из 120 депутатов.

По словам Заева, утверждение нового правительства принесет "период порядка, справедливости и дисциплины". Он также добавил, что приоритетами для них является судебная власть, экономика, образование, администрирование и окружающая среда. Кроме того, Заев пообещал бороться с пандемией коронавируса.

Депутаты от оппозиции покинули парламент после голосования и не принимали участия в церемонии присяги. Они заявили, что правительственная программа не имеет четких целей и не предусматривает необходимых реформ.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Северная Македония официально присоединилась к НАТО.