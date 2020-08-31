У Північній Македонії затвердили нову коаліцію та уряд

Фото: Зоран Заев (nato.int)

Парламент Північної Македонії затвердив нову коаліцію на чолі з соціал-демократами та склад нового уряду. Голосування, що відбулося 30 серпня, повертає Зорана Заєва на посаду прем’єр-міністра після того, як у липні його партія з незначною перевагою перемогла правих суперників.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомляється, коаліція включає владну партію, Соціал-демократичний союз Македонії, та найбільшу політичну силу, що представляє етнічну албанську меншину. Нова коаліція має 62 голоси в парламенті зі 120 депутатів.

За словами Заєва, затвердження нового уряду принесе "період порядку, справедливості та дисципліни". Він також додав, що пріоритетами для них є судова влада, економіка, освіта, адміністрування та навколишнє середовище. Крім того, Заєв пообіцяв боротися з пандемією коронавірусу.

Депутати від опозиції залишили парламент після голосування і не брали участі в церемонії присяги. Вони заявили, що урядова програма не має чітких цілей і не передбачає необхідних реформ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Північна Македонія офіційно приєдналася до НАТО.