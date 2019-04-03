В Северной Македонии разбился самолет, есть жертвы

Иллюстративное фото (btvnovinite.bg)

В результате падения самолета погибла болгарская семья из четырех человек

В Северной Македонии разбился небольшой пассажирский самолет, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БГНЕС.

Одномоторный самолет Cеssna P210H с немецким номером вылетел из македонского города Охрид в Софию (Болгария). В связи с плохими погодными условиями пилот запросил посадку в Скопье, но затем попросил разрешения продолжить полет в Софию.

В результате падения самолета погибла болгарская семья из четырех человек.

Перед тем как самолет исчез с радаров, пилот сообщил, что произошла сильная турбулентность. В поисках останков самолета было задействовано два полицейских вертолета.

Самолет упал в районе Салоников. Вершина Салоников является самой высокой вершиной горы Якубица в центральной части Македонии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что американском штате Аризона потерпел крушение вертолет морских пехотинцев Соединенных Штатов. По последней информации, вследствие крушения вертолета AH-1Z Viper погибли двое пилотов.

Кроме того, в Германии недалеко от аэродрома в Гессене в коммуне Эгельсбах разбился легкий самолет, на борту которого находился владелец авиакомпании S7 Владислав Филев.