У Північній Македонії розбився літак, є жертви

Ілюстративне фото (btvnovinite.bg)

В результаті падіння літака загинула болгарська сім'я з чотирьох осіб

В Північній Македонії розбився невеликий пасажирський літак, в результаті чого загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BGNES.

Одномоторний літак Сеѕѕпа P210H з німецьким номером вилетів з македонського міста Охрід у Софію (Болгарія). У зв'язку з поганими погодними умовами пілот запросив посадку в Скоп'є, але потім попросив дозволу продовжити політ в Софію.

В результаті падіння літака загинула болгарська сім'я з чотирьох чоловік.

Перед тим як літак зник з радарів, пілот повідомив, що сталася сильна турбулентність. У пошуках останків літака було задіяно два поліцейських вертольота.

Літак впав в районі Салонік. Вершина Салоніків є найвищою вершиною гори Якубица в центральній частині Македонії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що американському штаті Арізона зазнав аварії вертоліт морських піхотинців Сполучених Штатів. За останньою інформацією, внаслідок аварії вертольота AH-1Z Viper загинули двоє пілотів.

Крім того, в Німеччині неподалік від аеродрому в Гессені у комуні Egelsbach розбився легкий літак, на борту якого перебував власник авіакомпанії S7 Владислав Филев.