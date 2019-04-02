Греция и Северная Македония договорились о создании посольств

Фото: Алексис Ципрас (flickr.com/europeancouncil_meetings)

Создание посольств повышает уровень дипломатических отношений между государствами

Греция и Северная Македония создадут посольства, которые заменят офисы связи, которые действуют на сегодняшний момент. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время встречи с северомакедонским премьер-министром Зораном Заевым, сообщает Proto Thema.

Создание посольств повышает уровень дипломатических отношений между государствами и символизирует улучшение отношений между Афинами и Скопье.

"В дипломатической сфере мы создаем посольства и закрываем офисы связи", - заявил премьер-министр Греции Ципрас.

Стороны также подписали меморандум о понимании, согласно которому Греция будет продвигать вступление Северной Македонии в НАТО и помогать Скопье после обретения членства в Альянсе.

Отметим, премьер-министр Греции впервые с 1991 года прибыл с рабочим визитом в Македонию. Визит Ципраса проходит через месяц после того, как он и его македонский коллега завершили выполнение соглашения об изменении названия Македонии.

Напомним, парламент Греции во время заседания 25 января ратифицировал соглашение об изменении названия Македонии.

11 января парламент Македонии принял поправки к конституции, которые позволяют провести переименование страны.