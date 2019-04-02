ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Греция и Северная Македония договорились о создании посольств

Новости » Политика    02.04.2019 - 16:14
Греция и Северная Македония договорились о создании посольств
Фото: Алексис Ципрас (flickr.com/europeancouncil_meetings)

Создание посольств повышает уровень дипломатических отношений между государствами

Греция и Северная Македония создадут посольства, которые заменят офисы связи, которые действуют на сегодняшний момент. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время встречи с северомакедонским премьер-министром Зораном Заевым, сообщает Proto Thema.

Создание посольств повышает уровень дипломатических отношений между государствами и символизирует улучшение отношений между Афинами и Скопье.

"В дипломатической сфере мы создаем посольства и закрываем офисы связи", - заявил премьер-министр Греции Ципрас.

Стороны также подписали меморандум о понимании, согласно которому Греция будет продвигать вступление Северной Македонии в НАТО и помогать Скопье после обретения членства в Альянсе.

Отметим, премьер-министр Греции впервые с 1991 года прибыл с рабочим визитом в Македонию. Визит Ципраса проходит через месяц после того, как он и его македонский коллега завершили выполнение соглашения об изменении названия Македонии

Напомним, парламент Греции во время заседания 25 января ратифицировал соглашение об изменении названия Македонии.

11 января парламент Македонии принял поправки к конституции, которые позволяют провести переименование страны. 

Суд требует лишить Гуайдо неприкосновенности Порошенко уполномочил Петренко подписать договор с Иорданией о помощи в уголовных и гражданских делах
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как проходит голосование за президента Украины
Новости Украины политикаГрецияМакедония
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь