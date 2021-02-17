В Северной Македонии начали COVID-вакцинацию. С вакциной помогла Сербия

Северная Македония начала процесс вакцинации от коронавируса. С вакциной соседу помогла Сербия.

Страна с населением в 2 миллиона человек получила 4,5 тысячи доз вакцины разработки Pfizer. Ее привезли из Сербии, которая решила помочь соседней стране. Эти дозы получат медики, которые работают с больными коронавирусом по всей стране.

Кампания массовой вакцинации стартует в Северной Македонии не раньше конца февраля, когда в страну доставят китайскую вакцину разработки Sinopharm. Также власти рассчитывают на поставки вакцины AstraZeneca в марте в рамках механизма COVAX.

Первыми в стране вакцину должны получить граждане в возрасте от 70 лет и старше. Они входят в первую группу приоритета.