У Північній Македонії почали COVID-вакцинацію. З вакциною допомогла Сербія
Північна Македонія почала процес вакцинації від коронавіруса. З вакциною сусідові допомогла Сербія.
Про це повідомляє The Guardian.
Країна з населенням 2 мільйони людина отримала 4,5 тисячі доз вакцини розробки Pfizer. Її привезли із Сербії, яка вирішила допомогти сусідній країні. Ці дози отримають медики, які працюють з хворими на коронавірус по всій країні.
Кампанія масової вакцинації стартує в Північній Македонії не раніше кінця лютого, коли в країну доставлять китайську вакцину розробки Sinopharm. Також влада розраховує на поставки вакцини AstraZeneca в березні в рамках механізму COVAX.
Першими в країні вакцину мають отримати громадяни у віці від 70 років і старше. Вони входять у першу групу пріоритету.
Раніше повідомлялося, що поставки вакцини від COVID глобального механізму COVAX почнуться в кінці лютого. Остаточний список країн, які отримають вакцину в першу чергу, з'явиться на наступному тижні.
Також повідомлялося, що Україна однією з перших отримає COVID-вакцину за механізмом COVAX. Разом з нею вакцини отримають Бутан, Болівія, Боснія і Герцеговина, Кабо-Верде, Колумбія, Сальвадор, Грузія, Мальдіви, Молдова, Монголія, Перу, Філіппіни, Південна Корея, Руанда, Південна Африка, Туніс, Західний берег Йордану і Сектор Газу.