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В Северной Корее поврежден ядерный объект, - Reuters

КНДР, Четверг 13 августа 2020 14:22
В Северной Корее поврежден ядерный объект, - Reuters
Фото: ядерный объект (cfr.org)
Автор: Юлия Струк

Американские эксперты пришли к такому выводу, проанализировав спутниковые снимки

В Северной Корее сильные наводнения повредили ядерный объект. К такому выводу пришли эксперты в США, проанализировав спутниковые снимки.

Об этом сообщает Аljazeera.

Указано, что наводнения привели к затоплению двух насосных станций в ядерном центре в Йонбене.

Так, из-за сильных дождей в стране у реки Куренган начались сильные затопления. В результате этого вода достигла насосных станций, обслуживающих ядерный реактор.

Кроме того, под водой полностью оказалась и водосливная плотина, которую строили для охлаждения реакторов.

Агентство подчеркивает, что повреждение насосов и труб может привести к "сильной уязвимости" и повреждениям ядерного объекта. При этом основные объекты комплекса, судя по всему, удалось сберечь.

Напомним, в ООН полагают, что КНДР продолжает реализацию своей программы создания ядерного оружия; некоторые страны считают, что она "вероятнее всего разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет.

Как писало РБК-Украина, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что ядерное оружие страны навсегда обеспечит ее безопасность.

Ранее КНДР заявила о готовности не придерживаться моратория на ядерные испытания.

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