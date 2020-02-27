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В Северной Ирландии зафиксировали первый случай коронавируса

Новости » В мире     27.02.2020 - 21:18
В Северной Ирландии зафиксировали первый случай коронавируса
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Инфицированный прибыл в Северную Ирландию из севера Италии

Министерство здравоохранения Северной Ирландии подтвердило первый случай инфицирования коронавирусом в стране. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что пациент, у которого выявили коронавирус, прибыл в Дублин из севера Италии, где на данный момент наблюдается самая большая вспышка заболеваний в Европе. При этом инфицированный сам связался с врачами и предпринял шаги для самоизоляции.

В результате проведения анализа тест показал положительный результат на коронавирус. В соответствии с установленным протоколом тест будет отправлен в лабораторию в Англии для проверки.

"Наша служба здравоохранения хорошо справляется с такими инфекциями, и я хочу заверить общественность в том, что мы готовы. Риск для населения Северной Ирландии не изменился в результате этого предполагаемого положительного результата теста", - сообщил главный доктор Северной Ирландии Майкл Макбрайд.

Напомним, до этого в Европе были зафиксированы случаи коронавируса в 20 странах - Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции.

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