У Північній Ірландії в масових заворушеннях загинула журналістка

Фото: заворушення у Північній Ірландії (twitter.com/NI_Union)

Заворушення в Північній Ірландії активізувалися перед річницею Пасхального повстання

У Лондондеррі (Північна Ірландія) напередодні річниці Великоднього повстання 1916 року спалахнули масові заворушення, в результаті стрілянини загинула журналістка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зокрема, повідомляється про загибель 29-річної журналістки, яка висвітлювала заворушення в Лондондеррі. Також повідомляється, що вона загинула в результаті пострілу.

Відзначимо, напередодні католицького Великодня в Північній Ірландії активізуються прихильники возз'єднання з Ірландією. Цього року так звані "дисиденти" у кількох районах Лондондеррі палили автомобілі і вступали в сутички з поліцією.

На даний момент поліція розглядає вбивство журналістки як терористичний акт.

Нагадаємо, в лютому у Лондондеррі біля будівлі суду стався вибух. Тоді інцидент обійшовся без постраждалих, але, за даними поліції, авто було заміновано.

Відзначимо, в останні місяці в розділеній на протестантську і католицьку громади провінції Ольстер підвищилася активність радикальних сил. Передбачається, що це може дестабілізувати обстановку в умовах невизначеності майбутнього прикордонного режиму між Північною Ірландією, яка виходить з ЄС разом з Британією, та Ірландією.

