ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Північніше Києва триває вигнання окупантів з України, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 00:17
Північніше Києва триває вигнання окупантів з України, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський розповів, що російські війська на північному напрямку масово відступають. Але він підкреслив, що ймовірно це частина їхніх планів з передислокації сил на інші напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Зеленського.

"Упевнений, що кожному і кожній з нас дуже приємно читати новини про те, що наші українські міста поступово звільняються від окупантів. Це правда, наші Збройні сили та Національна поліція, Національна гвардія, розвідка - вони молодці, щиро дякуємо. Північніше Києва, на чернігівському напрямку, в Сумській області триває вигнання окупантів", - підкреслив президент України.

За словами Зеленського, російські війська більше не витримують ту інтенсивність бойових дій, яку могли забезпечити в першій половині березня. Але глава держави також зазначив, що відведення російських військ – це частина їх тактики. Але всі плани противника відомі. Російська армія явно відходить на тих напрямках, де вони зазнають поразок, щоб зосередитися на інших, дуже важливих.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Вторгнення Росії до України
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну