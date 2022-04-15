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Северная Македония высылает шесть российских дипломатов. Москва уже готовит ответ

Фото: Северная Македония высылает шесть российских дипломатов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Министерство иностранных дел Северной Македонии вызвали посла России в Скопье Сергея Баздникина. Ему вручили вербальную ноту, которой шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Северной Македонии.

"На основании информации, полученной от соответствующих органов, указанные шесть российских дипломатов занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении.

Высланные из страны дипломаты должны покинуть территорию Северной Македонии в ближайшие пять дней.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры.

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