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Північна Македонія висилає шість російських дипломатів. Москва вже готує відповідь

Фото: Північна Македонія висилає шість російських дипломатів (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Міністерство закордонних справ Північної Македонії викликали посла Росії в Скоп'є Сергія Базднікіна. Йому вручили вербальну ноту, якою шість російських дипломатів були оголошені персонами нон грата в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Північної Македонії.

"На підставі інформації, отриманої від відповідних органів, зазначені шість російських дипломатів займалися діяльністю, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться в повідомленні.

Вислані з країни дипломати повинні покинути територію Північної Македонії в найближчі п'ять днів.

У свою чергу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва прийме відповідні заходи.

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