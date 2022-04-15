Північна Македонія висилає шість російських дипломатів. Москва вже готує відповідь

У Міністерство закордонних справ Північної Македонії викликали посла Росії в Скоп'є Сергія Базднікіна. Йому вручили вербальну ноту, якою шість російських дипломатів були оголошені персонами нон грата в країні.

"На підставі інформації, отриманої від відповідних органів, зазначені шість російських дипломатів займалися діяльністю, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини", - йдеться в повідомленні.

Вислані з країни дипломати повинні покинути територію Північної Македонії в найближчі п'ять днів.

У свою чергу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Москва прийме відповідні заходи.