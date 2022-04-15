ru ua
Пт, 15 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Северная Македония высылает шесть российских дипломатов. Москва уже готовит ответ

Новина українською →
Скопье, Пятница 15 апреля 2022 13:55
Северная Македония высылает шесть российских дипломатов. Москва уже готовит ответ Фото: Северная Македония высылает шесть российских дипломатов (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Министерство иностранных дел Северной Македонии вызвали посла России в Скопье Сергея Баздникина. Ему вручили вербальную ноту, которой шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Северной Македонии.

"На основании информации, полученной от соответствующих органов, указанные шесть российских дипломатов занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении.

Высланные из страны дипломаты должны покинуть территорию Северной Македонии в ближайшие пять дней.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Македония Российская Федерация
NEWS
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
51-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олег Синегубов: Битву за Харьков Россия уже на самом деле проиграла