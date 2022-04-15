Северная Македония высылает шесть российских дипломатов. Москва уже готовит ответ
В Министерство иностранных дел Северной Македонии вызвали посла России в Скопье Сергея Баздникина. Ему вручили вербальную ноту, которой шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Северной Македонии.
"На основании информации, полученной от соответствующих органов, указанные шесть российских дипломатов занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в сообщении.
Высланные из страны дипломаты должны покинуть территорию Северной Македонии в ближайшие пять дней.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва примет ответные меры.
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