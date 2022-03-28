Северная Македония высылает пять российских дипломатов, объявив их персонами нон грата

Северная Македония объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата за нарушение дипломатических норм. Они должны покинуть страну в течение пяти дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Российский посол в Скопье был проинформирован о том, что эти пять человек осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, и должны были покинуть страну.
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