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Северная Македония высылает пять российских дипломатов, объявив их персонами нон грата

Фото: Северная Македония высылает пять российских дипломатов(flickr.com/brusse)
Автор: Валерия Полищук

Северная Македония объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата за нарушение дипломатических норм. Они должны покинуть страну в течение пяти дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Российский посол в Скопье был проинформирован о том, что эти пять человек осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, и должны были покинуть страну.

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