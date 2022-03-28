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Північна Македонія висилає п'ять російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон грата

Фото: Північна Македонія висилає п'ять російських дипломатів(flickr.com/brusse)
Автор: Валерія Поліщук

Північна Македонія оголосила п'ятьох російських дипломатів персонами нон грата за порушення дипломатичних норм. Вони повинні покинути країну протягом п'яти днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Російський посол в Скоп'є був проінформований про те, що ці п'ять осіб здійснювали діяльність, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, і повинні були покинути країну.

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