Северная Македония ратифицировала протокол о вступлении в НАТО

В парламенте Северной Македонии проголосовали за ратификацию протокола о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The New York Times.

Сегодня в повестке дня парламента Северной Македонии был лишь один законопроект и он касался ратификации протокола о вступлении в Североатлантический альянс. Его приняли.

Как сообщается, президент Стево Пендаровський заявлял, что процедура ратификации членства страны в НАТО должна завершиться в марте, но 12 апреля в Северной Македонии пройдут досрочные парламентские выборы, из-за чего было решено проголосовать ратификацию до их проведения.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с премьером Северной Македонии Зораном Заевым, во время которых подтвердил готовность НАТО принять эту страну. Он также заявил, что процесс присоединения Северной Македонии к НАТО происходит по графику.

Ранее сообщалось, что лучшим шагом в приближении Украины к членству в НАТО есть продолжение реформ в секторе безопасности и обороны, а также - укрепление безопасности институтов.