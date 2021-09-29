Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации

Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Теперь украинцы могут путешествовать в эту страну с этим документом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу .

"Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины", - отметил министр.

С какими документами можно попасть в Северную Македонию:

свидетельство о вакцинации от COVID-19;

справка или сертификат о выздоровлении от COVID-19;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (полученный за 72 часа до въезда);

отрицательный экспресс-тест на антиген (полученный за 48 часов до въезда).

Наличие ни одного из этих документов не требуется для лиц в возрасте до 18 лет.