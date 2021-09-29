Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации
Фото: Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Теперь украинцы могут путешествовать в эту страну с этим документом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.
"Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины", - отметил министр.
С какими документами можно попасть в Северную Македонию:
- свидетельство о вакцинации от COVID-19;
- справка или сертификат о выздоровлении от COVID-19;
- отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (полученный за 72 часа до въезда);
- отрицательный экспресс-тест на антиген (полученный за 48 часов до въезда).
Наличие ни одного из этих документов не требуется для лиц в возрасте до 18 лет.