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Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации

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Украина, Среда 29 сентября 2021 19:05
Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации Фото: Северная Македония признала украинские свидетельства о вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19. Теперь украинцы могут путешествовать в эту страну с этим документом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Продолжаем расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины", - отметил министр.

С какими документами можно попасть в Северную Македонию:

  • свидетельство о вакцинации от COVID-19;
  • справка или сертификат о выздоровлении от COVID-19;
  • отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (полученный за 72 часа до въезда);
  • отрицательный экспресс-тест на антиген (полученный за 48 часов до въезда).

Наличие ни одного из этих документов не требуется для лиц в возрасте до 18 лет.

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Македония Вакцинация Туризм Украина Дмитрий Кулеба МИД Украины
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