Північна Македонія визнала українські свідоцтва про вакцинацію
Фото: Північна Македонія визнала українські свідоцтва про вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Тепер українці можуть подорожувати до цієї країни з цим документом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.
"Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України", - зазначив міністр.
З якими документами можна потрапити у Північну Македонію:
- свідоцтво про вакцинацію від COVID-19;
- довідка або сертифікат про одужання від COVID-19;
- негативний ПЛР-тест на коронавірус (отриманий за 72 години до в'їзду);
- негативний експрес-тест на антиген (отриманий за 48 годин до в'їзду).
Наявність жодного з цих документів не потрібна для осіб віком до 18 років.