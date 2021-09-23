Северная Македония откажется от термина "болгарский фашизм" ради вступления в ЕС

Северная Македония откажется от термина "болгарский фашистский оккупант" в своих учебниках истории и в надписях на памятниках. Такое решение связано с необходимостью того, чтобы Болгария перестала блокировать ее вступление в Евросоюз.

Как заявил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, в рамках соглашения с Болгарией в термин будут внесены изменения - из него уберут слово "болгарский". По его словам, у фашизма не должно быть этнического измерения.

"Нигде в Европе не упоминается название нации при применении термина "фашистский оккупант"... Мы признали некоторые слабые места в болгарских учебниках, они готовы сделать то же самое, потому что так строится добрососедство. Многие памятники в двух странах должны быть в дружеском духе, фашизм не должен иметь этнического измерения", - заявил Заев.