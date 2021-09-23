Північна Македонія відмовиться від терміну "болгарський фашизм" заради вступу до ЄС

Північна Македонія відмовиться від терміна "болгарський фашистський окупант" у своїх підручниках історії та в написах на пам'ятниках. Таке рішення пов'язане з необхідністю того, щоб Болгарія перестала блокувати її вступ до Євросоюзу.

Як заявив прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв, в рамках угоди з Болгарією в термін будуть внесені зміни - з нього приберуть слово "болгарський". За його словами, у фашизму не повинно бути етнічного виміру.

"Ніде в Європі не згадується назва нації при застосуванні терміна "фашистський окупант"... Ми визнали деякі слабкі місця в болгарських підручниках, вони готові зробити те ж саме, тому що так будується добросусідство. Багато пам'ятників у двох країнах повинні бути в дружньому дусі, фашизм не повинен мати етнічного виміру", - заявив Заєв.