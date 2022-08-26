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Северная Македония объявила об энергетическом кризисе: что известно

Фото: Северная Македония объявила об энергетическом кризисе (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 1 сентября, правительство Северной Македонии объявит состояние энергетического кризиса. Кризис с теплообеспечением затрагивает столицу страны Скопье, в то время как кризис с энергоснабжением коснулся всей территории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTRC.

"Решение по теплообеспечению связано с недостатком тепловой энергии, возможностей использования альтернативных видов топлива и ситуацией на рынке тепловой энергии. Решение по энергоснабжению принято ввиду недостатка электричества и состояния на электроэнергетическом рынке", - заявили в правительстве.

Режим кризисной ситуации в поставках электрической и тепловой энергии продлится 30 дней со дня вступления в силу.

С 1 сентября Комиссия по контролю за состоянием электроснабжения и по контролю за состоянием теплоснабжения Северной Македонии будут осуществлять постоянный мониторинг, анализ и оценку состояния рынка электрической и тепловой энергии и предлагать меры в соответствии с регламентом регулирует критерии и условия объявления состояния кризиса.

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