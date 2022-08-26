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Північна Македонія оголосила про енергетичну кризу: що відомо

Фото: Північна Македонія оголосила про енергетичну кризу (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 1 вересня, уряд Північної Македонії оголосить стан енергетичної кризи. Криза з теплозабезпеченням зачіпає столицю країни Скоп'є в той час, як криза з енергопостачанням торкнулася всієї території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTRC.

"Рішення щодо теплозабезпечення пов'язане з нестачею теплової енергії, можливостей використання альтернативних видів палива та ситуацією на ринку теплової енергії. Рішення по енергопостачанню прийнято через нестачу електрики і стану на електроенергетичному ринку", - заявили в уряді.

Режим кризової ситуації в поставках електричної та теплової енергії триватиме 30 днів з дня набрання чинності.

З 1 вересня комісія з контролю за станом електропостачання та з контролю за станом теплопостачання Північної Македонії здійснюватимуть постійний моніторинг, аналіз та оцінку стану ринку електричної та теплової енергії та пропонуватимуть заходи відповідно до регламенту регулює критерії та Умови оголошення стану кризи.

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