Северная Корея запустила еще одну баллистическую ракету

В среду,4 мая, Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении своих восточных вод. Всего лишь спустя несколько дней после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын поклялся наращивать свой ядерный арсенал "самыми быстрыми темпами" и пригрозил использовать его против соперников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи в своем заявлении сообщил, что ракета была выпущена из столичного региона Северной Кореи и пролетела в водах у ее восточного побережья.

В заявлении также говорится, что южнокорейские военные отслеживают возможные дополнительные запуски оружия Северной Кореей.

Министерство обороны Японии сообщило, что Северная Корея произвела возможный запуск баллистической ракеты, не предоставив при этом более подробной информации. Японская береговая охрана призвала суда, курсирующие у берегов Японии, держаться подальше от возможных фрагментов.

По словам экспертов, необычайно быстрые темпы испытаний оружия Северной Кореей в этом году подчеркивают ее двойную цель - продвигать свои ракетные программы и оказывать давление на Вашингтон в связи с углубляющимся замораживанием ядерных переговоров.

Есть также признаки того, что Север готовится к ядерному испытанию на своем удаленном северо-восточном испытательном полигоне. Если оно состоится, то испытательный взрыв атомной бомбы, проведенный Северной Кореей, станет седьмым в своем роде и первым с 2017 года.