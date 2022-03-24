Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Запуск баллистической ракеты может стать серьезной эскалацией в разработке Севером оружия, потенциально способного доставить ядерные боеголовки в любую точку Соединенных Штатов.

Возвращение Севера к крупным испытаниям оружия также создает новую угрозу в области национальной безопасности для президента США Джо Байдена в связи с ответом на вторжение России в Украину и представляет собой вызов для приходящей консервативной администрации Южной Кореи.

Японские власти заявили, что запуск был произведен межконтинентальной баллистической ракетой "нового типа", которая летела около 71 минуты на расстояние 1100 км от места запуска.

Она упала в исключительной экономической зоне Японии, в 170 км к западу от северной префектуры Аомори, сообщила береговая охрана.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что он обнаружил запуск "неопознанного снаряда" из Северной Кореи, не уточнив при этом ничего.

По сообщению информационного агентства Yonhap, предполагается, что это была ракета дальнего радиуса действия, возможно, МБР, запущенная по "наклонной" траектории высоко в космос.